معاون وزیر میراثفرهنگی با تأکید بر ضرورت پاسداشت پیشکسوتان و چهرههای ماندگار میراثفرهنگی گفت: شاهنامه فردوسی کتاب خرد و شناسنامه ایرانیان است و میراثفرهنگی ما آیینه تاریخ، هویت و عظمت ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علی دارابی در آیین نکوداشت چهرههای ماندگار میراثفرهنگی که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، غلامعلی حداد عادل، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از پیشکسوتان و مفاخر فرهنگی در مجموعه فرهنگی–تاریخی سعدآباد برگزار شد، اظهار کرد: این آیین فرصتی برای ادای احترام به میراثداران بزرگ و قدردانی از زحمات آنان است. میراثفرهنگی نه تنها بخشی از هویت ملی ما، بلکه سرمایهای برای جهانیان است که باید با همه توان از آن پاسداری کنیم.
دارابی با بیان اینکه برگزاری چنین همایشهایی ضرورتی اجتنابناپذیر است، افزود: هدف این مراسم آن است که چرخه استاد–شاگردی در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی همچنان تداوم یابد و چهرههای ماندگار میراثفرهنگی به نسل جوان و جهانیان معرفی شوند.
وی با اشاره به اهمیت نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه فرهنگ و میراث تاریخی گفت: از نخستین مطالبات دکتر صالحیامیری در آغاز مسئولیت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برگزاری چنین همایشی بود؛ موضوعی که نشان از جایگاه استراتژیک میراثفرهنگی در سیاستهای کلان فرهنگی کشور دارد.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت جهانی «درهها و محوطههای پیش از تاریخ خرمآباد» در شرایطی که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه بود، تصریح کرد: ثبتجهانی اثری با قدمت ۶۳ هزار سال در فهرست میراث بشری یونسکو افتخاری ملی است. این رخداد نشان داد که ایران نهتنها سرزمین تمدن، بلکه گنجینه خرد و تاریخ بشری است.
دارابی ادامه داد: شاهنامه فردوسی که بسیاری آن را خردنامه و شناسنامه ایرانیان میدانند، گواه روشنی بر هویت و عظمت ملت ایران است؛ میراثی که جهانیان در برابر آن سر تعظیم فرود میآورند.
او در پایان با اشاره به حمایتهای دولت و همراهی معاون اول رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: در دیداری که با آقای عارف داشتم، موضوع توسعه موزه ملی و میدان مشق مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت. همچنین عضویت وزیر میراثفرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامی راهبردی در تقویت جایگاه این وزارتخانه است.