به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ استاندار خراسان شمالی در آیین افتتاح واحد‌های مسکونی مددجویان بهزیستی گفت: داشتن مسکن یکی از نیاز‌های اساسی خانواده‌هاست و فراهم کردن آن، مسئولیت مسؤولان و جامعه است.

بهمن نوری افزود: مسؤولان باید هر از چند گاهی با خانواده‌های زیر پوشش بهزیستی دیدار داشته باشند و از نزدیک به مشکلات و حرف دل آنها گوش دهند. استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: مددجویان ولی‌نعمت ما هستند و قدردانی از آنها نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه مسئولیتی اجتماعی است.

نوری با اشاره به تلاش‌های دولت چهاردهم برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و نیازمند گفت: افتتاح این واحد‌ها نمادی از توجه دولت به اقشار آسیب‌پذیر و تحقق وعده‌های اجتماعی است و امیدواریم سایر نهاد‌ها نیز در مسیر حمایت از مددجویان فعال‌تر شوند.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی هم گفت: این واحد‌ها با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری به استان ساخته و تحویل مددجویان شد.

صادق جعفری با اشاره به توزیع این واحد‌ها در شهرستان‌های مختلف استان، افزود: ۱۱ واحد در فاروج، ۱۵ واحد در مانه و سملقان، ۱۸ واحد در اسفراین، ۹ واحد در شیروان، ۶ واحد در راز و جرگلان، ۶ واحد در گرمه، چهار واحد در جاجرم، ۱۰ واحد در بجنورد و ۱۳ واحد در بام و صفی‌آباد به بهره‌برداری رسید.

به گفته صادق علاوه بر این، سه واحد در شیروان، یک واحد در راز و جرگلان و پنج واحد در بجنورد به خانواده‌های دارای حداقل ۲ معلول اختصاص یافت.

مدیر کل بهزیستی استان گفت: هزار و ۷۷۴ واحد مسکونی ویژه مددجویان و معلولان در دست ساخت است که بخشی از آنها مختص زنان سرپرست خانوار و بخشی ویژه معلولان تحت پوشش خواهد بود.

براساس آخرین آمارها، ۲۵ هزار و ۴۳۷ معلول جسمی، حرکتی، ذهنی، بینایی و شنوایی زیر پوشش اداره کل بهزیستی خراسان شمالی قرار دارند و در مجموع، ۴۶ هزار و ۱۰۷ خانواده شامل ۱۲۴ هزار نفر از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.