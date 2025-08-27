پخش زنده
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد: هم استانیها برای استفاده از خدمات مبارزه با حشرات موذی خانگی حتما با شرکتهای معتبر قراداد ببندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ بر اساس اعلام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، فقط شرکتهای خدماتی معتبر و دارای پروانه فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی میتوانند در زمینه مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی فعالیت کنند.
نکات قابل توجه:
۱. هرگونه تخلف شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوران موذی به مرکز بهداشت استان قم یا سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و یا شماره ۳۶۷۰۰۲۶۶ داخلی ۱۴۰ گزارش گردد.
۲. شرکت مکلف است قبل از انجام عملیات مبارزه نسبت به عقد قرارداد با متقاضیان دریافت خدمت اقدام نموده و یک نسخه به ایشان تحویل گردد.
۳. شهروندان در صورت نیاز صرفا از خدمات شرکتهای مجاز تحت نظارت این معاونت استفاده نمایند و فریب تبلیغات افراد یا شرکتهای غیرمجاز که در سایتهای مجازی فعالیت مینمایند را نخورند.
۴. متقاضیان به منظور پیشگیری از مسمومیت، نکات ایمنی توصیه شده توسط مسئول فنی شرکتهای مجاز را قبل، حین و بعد از سمپاشی رعایت نمایند.