شهردار دهدشت گفت: عملیات سنگفرش در ۱۵ هزار متر مربع از معابر اصلی دهدشت،در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خسرو دیدار، گفت: این عملیات شامل خیابانها و کوچههای پرتردد که نیازمند کفسازی نوین بودند، اکنون در جریان است. وی افزود: این طرح با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در حال اجرا است و گام مهمی برای بهسازی و زیباسازی زیرساختهای شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان در مناطق مختلف دهدشت محسوب میشود. شهردار دهدشت به دستاوردهای مورد انتظار این طرح اشاره کرد و گفت: سنگفرش این معابر، علاوه بر ارتقاء چشمانداز بصری شهر، به کنترل گرد و غبار، مدیریت بهتر روانابها در فصول بارندگی و ایجاد فضایی دلنشینتر برای شهروندان در حال پیادهروی کمک شایانی خواهد کرد. وی اضافه کرد: این شهرداری با برنامهریزیهای آتی، به دنبال تعریف و اجرای طرح های عمرانی بیشتری است تا چهره شهر را به سمت پیشرفت و نوآوری سوق داده و خدمات بهینهتری را به مردم ارائه دهد.