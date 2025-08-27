پخش زنده
استاندار گلستان گفت: با حمایتهای دستگاه قضایی سرمایهگذاران امروز با آرامش خاطر در گلستان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، استاندار گلستان در نشست مشترک مسئولان قضایی و اجرایی استان که به مناسبت هفته دولت در استانداری برگزار شد از اقدامات دادگستری برای توسعه استان، قدردانی کرد.
علی اصغر طهماسبی با اشاره به افتتاح و آغاز ساخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان طرح در هفته دولت امسال گفت : با حمایتهای دستگاه قضایی سرمایهگذاران امروز با آرامش خاطر در گلستان فعالیت میکنند.
وی با بیان این که دستگاه قضایی از بازوهای اصلی توسعه کشور است، افزود: خامفروشی محصولات و نبود صنایع تبدیلی، مانع جدی رشد صنعتی گلستان بود که با پیگیری هایی که در این حوزه شد ، این بخش رونق گرفته و ما نیز تلاش میکنیم با توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره ارزش علاوه بر اشتغالزایی از خروج مواد اولیه جلوگیری کنیم.
وی گفت: طرح هایی همچون تکمیل سدچایلی و نرماب چهل چای ، آغاز عملیات اجرایی آب شیرین کن ، جاده مینودشت – جنگل گلستان و توسعه گلخانههای مدرن در سطح هزار هکتار، بهطور ویژه در دستور کار قرار دارد ، دستگاه قضایی استان پای کار و دوشادوش دستگاه های اجرایی برای توسعه استان است.
رئیس کل دادگستری گلستان در این نشست گفت: رویکرد و اقدامات نظارتی دادگستری را به سمت و سویی هدایت کرده ایم که با اتخاذ راهکارهای مناسب گره های توسعه استان گشوده شود.
حیدر آسیابی با قدردانی از پیگیریهای استاندار و معاونان وی گفت: با حضور آقای طهماسبی بهعنوان استاندار گلستان، تحرکی در مدیریت استان ایجاد شده است.
آسیابی افزود: یکی از اولویتهای امروز کشور، توجه به معیشت مردم است که خوشبختانه با حضور آقای کیانمهر در معاونت اقتصادی و پیگیریهای مستمر ایشان بسیاری از موانع سرمایهگذاری رفع شده و شاهد کاهش مراجعات سرمایهگذاران به دستگاه قضایی هستیم.
آسیابی با اشاره به طرح پتروشیمی گلستان افزود: دادگستری استان با دستور ریاست قوه قضاییه ، مسائل حقوقی طرح ها را حل کرده است و مجموعه هلدینگ خلیج فارس تعهد حقوقی مشخص دارد و باید آن را عملیاتی کند.
آسیابی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم اتقلاب مبنی بر حمایت از دولت گفت: هماهنگی قوا در سطح کلان و در استان ها ، سبب پیشرفت و توسعه می شود و در دادگستری استان در بحث حمایت از دستگاه های اجرایی نگاه جناحی نداریم و باید با همکاری همه کارها را پیش بُرد.
وی افزود: رویکرد دادگستری استان همواره نگاه حمایتی و رفع موانع بوده است و در نتیجه همین نگاه مشکل مواردی مانند پتروشیمی با ۱۵ سال توقف، آشوراده معضل دو دهه ای ، بازارچه بندرترکمن مشکل بیست و پنج ساله ، در استانی که با انباشتی از چالش های کهنه و مزمن بود، حل شد.
وی افزود: الحمدلله وضعیت استان رو به بهبودی است و روی ریلی قرار گرفته که به سمت توسعه اقتصادی در حال حرکت است .