به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار مرکزی ۵۷ طرح عمرانی اقتصادی در شهرستان دلیجان به افتتاح و یا عملیات اجرایی آن شروع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برای افتتاح این طرح‌ها هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان هزینه شده که برای هزار و ۸۶۷ نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی خواهد شد.

مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز فرشته، یک واحد نساجی نیروگاه‌های خورشیدی و واحد‌های کوچک روستایی، طرح های حوزه شهرداری و یک کشتارگاه بلدرچین از جمله طرح های بهره‌برداری شده در این شهرستان بود.

حضور در گلزار شهدای گمنام و دیدار با خانواده شهید محسن عابدینی از برنامه‌های استاندار در سفر به شهرستان دلیجان بود.