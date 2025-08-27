دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران و رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برای معرفی ظرفیتهای دوطرف و بهره گیری از انها دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما در جریان این دیدار معاونان پژوهشی و فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه به معرفی برنامه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی برای همکاری با کمیسیون ملی پرداختند.

ایجاد کارگروه‌های تخصصی، انتشارات مشترک و استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین المللی و مخاطب شناسی در این زمینه‌ها از اهم موضوعات مورد توافق در این دیدار بود.

فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو نقش آفرینی پژوهشگاه در جریان سازی موضوع کنوانسیون تنوع فرهنگی واجرای کنوانسیون ۲۰۰۱، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را حائز اهمیت شمرد.

زارعی نیز با اشاره به وجه متمایز و نقش کلیدی پژوهشگاه از پیشنهادات مطروحه برای همکاری با یونسکو در موضوعات مرتبط، از جمله اجرای کنوانسیون ها، انتشارات مشترک استقبال نمود و برای همکاری در حوزه تنوع فرهنگی اعلام آمادگی کرد.

گفتنی است، احمد شکرچی مدیر گروه ارتباطات، سحر احمدی زاده، مدیر گروه علوم و حدیث ثریا از گروه فرهنگ همراهان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران و ذات الله نیکزاد، معاون پژوهشی، یاسر شهبازی، معاون اداری مالی و توسعه مدیریت، علیرضا قلی نژاد، سرپرست معاونت فناوری و کاربردی سازی، منیر خلقی، مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه و محمدرضا مهراندیش، مشاور امور هنری، رسانه‌ای و امور ارتباطات رئیس پژوهشگاه نیز در این نشست حضور داشتند.