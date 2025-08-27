مهدی رزمیان، تکواندوکار استان فارس، در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی به جمع ملی‌پوشان اعزامی به مسابقات جهانی چین پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرحله پایانی انتخابی تیم ملی تکواندو مردان با حضور رئیس فدراسیون، کادر فنی و داوران بین‌المللی در خانه تکواندو برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها، مهدی رزمیان، جواز حضور در تیم ملی بزرگسالان را کسب کرد.

رزمیان پیش از این مدال طلای مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان و آسیا را در کارنامه خود ثبت کرده و اکنون آماده حضور در رقابت‌های جهانی چین است.