در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اردبیل، مصوبهای در حمایت از قشر کارگران به تصویب رسید که از این پس، تأمین اجتماعی به هیچ عنوان حق ندارد بیمه درمانی کارگرانی را که کارفرمایان آنها در واریز حق بیمه تأخیر داشتهاند، قطع کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضائیه مبنی بر حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع و قانونی و با هدف رونقبخشی به تولید و اشتغال، صبح امروز سومین جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری دادگستری استان در سال جاری برگزار شد.
یوسف خدادادی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس کمیته حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استان در این خصوص اظهار کرد: در این نشست که با حضور مسئولان قضایی و نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل شد، مشکلات ۱۱ واحد تولیدی، صنعتی و گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت که اعضای کمیته پس از استماع گزارشها و دغدغههای سرمایهگذاران، تصمیمات لازم را برای رفع موانع و تسهیل در روند فعالیت این واحدها اتخاذ کردند.
وی با تأکید بر اجرای مصوبات این کمیته از سوی دستگاهها و نهادهای متولی افزود: کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری با مأموریت صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و ایجاد بسترهای امن برای سرمایهگذاری قانونی تشکیل شده است و جلسات آن به صورت مستمر برگزار میشود و هدف این کمیته، رفع موانع تولید، پشتیبانی از کارآفرینان و حمایت از سرمایهگذاران در چارچوب قوانین و مقررات است.
