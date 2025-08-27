به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسین عسکرزاده، در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۶ پروژه خبر داد.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبار این طرح‌ها بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است، گفت: ۱۴ پروژه شامل ۱۳ طرح عمرانی و خدماتی آماده افتتاح و یک پروژه نیز به همت خیران عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

فرماندار مهریز مهم‌ترین طرح هفته دولت را، افتتاح فاز نخست معدن بزرگ سرب و روی مهریز دانست و افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون یورویی و ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی، یک ابرپروژه اقتصادی برای شهرستان مهریز و استان یزد محسوب می‌شود.

وی یکی دیگر از طرح‌ها را راه اندازی خط جدید یک شرکت کاشی بیان کرد.

عسکرزاده در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه توسعه‌ای به ظرفیت‌های شهرستان مهریز اظهار داشت:هدف ما بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های موجود و اجرای برنامه‌های پایدار است تا مهریز به جایگاه واقعی خود در استان یزد دست یابد.

عسکرزاده در بخش دیگری از سخنانش به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان ممهریز اشاره کرد و گفت:سه سایت بزرگ ۳۹ هکتاری، ۱۳۹ هکتاری گلستان و ۳۷۰ هکتاری در حال اجراست که مجموعاً هزاران قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است. وی افزود: مهم‌ترین مشکل این سایت‌ها، تأمین آب و زیرساخت‌های آن است که با پیگیری‌های استانی و ملی در حال حل شدن است.

وی ادامه داد:در حوزه عدالت آموزشی نیز ۱۴ پروژه مدرسه‌سازی در حال اجرا است که سه مدرسه تا ابتدای مهرماه به بهره‌برداری خواهد رسید و مابقی نیز با کمک خیران و اعتبارات دولتی تکمیل خواهد شد.

فرماندار مهریز با اشاره به بحران انرژی کشور گفت:در شهرستان مهریز بیش از ۱۲۰۰ مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده است که اگر اجرایی شود، یک تحول اساسی در حوزه برق شهرستان مهریز و استان یزد ایجاد خواهد کرد.

وی افزود:تا پایان امسال دست‌کم ۵۰ مگاوات از این ظرفیت عملیاتی خواهد شد و مهریز می‌تواند به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.

عسکرزاده همچنین به پروژه‌های راه‌سازی شهرستان مهریز اشاره کرد و گفت:محور یزد – مهریز به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در دست توسعه است و مطالعات اضافه شدن باند جدید آن به پایان رسیده است. همچنین پروژه دوبانده شدن محور مهریز – تنگ چنار و زیرگذر تنگ چنار در حال اجراست که با تأمین اعتبارات تکمیل خواهد شد.

فرماندار مهریز در ادامه گفت: مهریز در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید از آنها برای توسعه پایدار شهرستان استفاده کنیم.

وی با اشاره به وجود شهرک‌های صنعتی متعدد، صنایع کاشی و سرامیک و فولاد افزود:با وجود برخی دیدگاه‌ها درباره آثار این صنایع، باید قدردان صنعتگران و کارآفرینانی باشیم که در این شهرستان سرمایه‌گذاری کرده و زمینه اشتغال را فراهم کرده‌اند.

عسکرزاده ظرفیت بندر خشک مهریز را از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهرستان دانست و تصریح کرد:این مجموعه با سیلوی ۵۰ هزار تنی، سردخانه‌ها و خطوط ریلی می‌تواند علاوه بر مهریز، اقتصاد استان یزد را نیز متحول کند.

فرماندار مهریز اضافه کرد: وجود واحد‌های دامپروری بزرگ در مهریز هرکدام یک ظرفیت اقتصادی ارزشمند است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در قالب برنامه هفتم توسعه و سند یزد پایدار گفت:بر همین اساس، نسخه بومی توسعه شهرستان مهریز تدوین و با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شد تا نقشه راه توسعه این شهرستان مشخص شود.