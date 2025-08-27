کارشناس هواشناسی: از امروز تا جمعه؛ کاهش شدت گرما، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز چهارشنبه ۵ شهریور تا جمعه ۷ شهریور گاهی با شمالی شدن جریانات؛ کاهش شدت گرما، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده به ویژه در دامنه‌ها و غرب استان وجود دارد که احتمال بارش در روز جمعه بیشتر خواهد بود.

غلامپور افزود: هفته آینده روند افزایشی دما را در استان خواهیم داشت ضمن اینکه روز‌های یکشنبه تا دوشنبه در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان، احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

وی تصریح کرد: دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

به گفته این کارشناس هواشناسی؛ دیروز شهر‌های ساری، جویبار و گلوگاه با ۳۵ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۰ درجه خنک‌ترین مناطق استان بودند.