مدیر اداره امور پارکها و مراکز رشد جهاددانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی بهعنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی، تلاش دارد با پیوند زدن پارکها به بدنه دانشجویی کشور، امید دوبارهای در میان دانشجویان ایجاد و زمینه را برای حضور پررنگتر آنان در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سمیه قربانی،مدیر اداره امور پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی گفت: پارکهای علم و فناوری بهعنوان ساختارهایی که از صاحبان ایده و فناوران حمایت میکنند تا محصولاتشان به بازار برسد و در تولید ثروت نقشآفرینی کنند، جایگاه بیبدیلی دارند و حوزه صنایع خلاق و فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به این حوزه افزود: صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم ویژگیهای خاصی دارند که آنها را از سایر حوزههای فناوری متمایز میکند و به همین دلیل نیازمند برنامهریزی تخصصی در زمینههایی همچون منتورینگ، بازاریابی و تجاریسازی هستند. بر همین اساس جهاد دانشگاهی اقدام به راهاندازی پارک ملی فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی کرد.
توجه ویژه زیست بوم نوآوری به صنایع فرهنگی
قربانی ادامه داد: خوشبختانه پس از تأسیس این پارک، سایر بخشهای اکوسیستم نوآوری نیز توجه ویژهای به حوزه صنایع خلاق نشان دادند و امروز این حوزه بهعنوان بخشی تأثیرگذار در زیستبوم فناوری کشور فعال است. از آنجا که صنایع خلاق به زیرساختهای پیچیده هایتک نیاز کمتری دارند، در سالهای اخیر و بهویژه در دوران تحریم، بسیاری از افراد خلاق و نوآور به این عرصه ورود کردهاند و توانستهاند با اتکاء به منابع داخلی، ایدههای خود را سریعتر به محصول و بازار برسانند.
لزوم ایجاد بخشهای تخصصی در پارکهای استانی
مدیر اداره امور پارکها و مراکز رشد جهاددانشگاهی با اشاره به برگزاری دومین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی تصریح کرد: از آنجا که امکان تأسیس پارکهای تخصصی در همه استانها وجود ندارد، ضروری است پارکهای علم و فناوری فعال در استانها بخشی ویژه برای صنایع خلاق و فرهنگی در نظر بگیرند. تحقق این موضوع نیازمند توانمندسازی نیروی انسانی در این حوزه، بازنگری برخی قوانین و مقررات و ایجاد نگاه ویژه به این بخش است.
وی نشستها و رویدادهایی همچون دومین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی را در این زمینه مؤثر دانست و گفت: این برنامهها به شبکهسازی میان پارکهای علم و فناوری، انتقال تجربیات و ایجاد ارتباط میان شرکتهای فعال در استانهای مختلف کمک میکند و در نهایت به انسجام بیشتر اکوسیستم صنایع خلاق منجر خواهد شد.
نقش زنان در صنایع خلاق
قربانی با اشاره به استقبال بانوان از حوزه صنایع خلاق اظهار کرد: این حوزه به دلیل انعطافپذیری و امکان فعالیت در کنار سایر مسئولیتهای خانوادگی، بیش از سایر حوزههای فناوری مورد توجه زنان قرار گرفته است. این مسئله به معنای ضعف توانمندی بانوان در سایر بخشها نیست، بلکه نشاندهنده ظرفیت ویژه صنایع فرهنگی برای حضور زنان است. امروز شرکتهای موفقی به مدیریت بانوان در حوزههای مختلف صنایع فرهنگی از صنایع دستی تا فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی و واقعیت افزوده فعال هستند.
نبود آمار دقیق از حضور زنان
وی درباره آمار دقیق حضور زنان در صنایع فرهنگی گفت: متأسفانه یکی از چالشهای ما نبود اطلاعات کامل و ثبتشده در این زمینه است. امیدواریم با فعالسازی سامانههای مرتبط بتوانیم آمار دقیقتری از میزان مشارکت بانوان و سایر فعالان این حوزه به دست آوریم.
نقش جهاد دانشگاهی در توسعه صنایع فرهنگی
قربانی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی با انتخاب عنوان "فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی" برای پارک ملی خود، مسیر فعالیتش را در این حوزه مشخص کرده است. جهاد دانشگاهی بهعنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی، حوزه فرهنگ را بسیار جدی گرفته و تلاش دارد با پیوند زدن پارکها به بدنه دانشجویی کشور، امید دوبارهای در میان دانشجویان ایجاد کند و زمینه را برای حضور پررنگتر آنان در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری فراهم سازد. هدف ما این است که دانشجویان بتوانند ایدههای خود را به پدیده تبدیل کرده و شاهد شکوفایی فعالیتهای نوآورانه خود، بهویژه در حوزه صنایع نرم و فرهنگی باشند.