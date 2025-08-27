پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: ۲۴ سازه غیرمجاز در زمینهای کشاورزی شهرستان گرگان تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در ادامه تلاشهای دستگاه قضایی استان برای جلوگیری از ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی، ۲۴ سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: ۱۰ مورد اجرای حکم قطعی دادگاه و ۱۴ مورد از این قلع و قمعها در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ حفظ کاربری زمینهای کشارزی و باغی در روستای شموشک تخریب شد.
محمود اسپانلو، افزود: با تخریب این بناها، ۴ هزار و ۳۲۲ مترمربع از زمینهای کشاورزی، آزاد شد.
دادستان مرکز استان گفت: بهار ۱۴۰۴، با اجرای ۲۷ مورد قلع و قمع سازههای غیرمجاز در استان، از تغییر کاربری ۱۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع جلوگیری شد، سال گذشته هم ۱۰۹ هزار مترمربع از زمینهای کشاورزی در سراسر استان آزاد شد.
اسپانلو، با تاکید بر این که تفکیک زمینهای کشاورزی و تغییرکاربری بدون مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است از مردم خواست: پیش از خرید یا ساخت و ساز در اراضی درباره وضعیت زمین و نوع کاربری آن اطلاعات لازم را کسب کنند.
دادستان مرکز استان، تاکید کرد: در اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز در زمینهای کشاورزی، باغی و منابع طبیعی، گذشتی وجود نخواهد داشت.