بانک مسکن
تعهد پرداخت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در طرح مسکن ملی
بانک مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در حوزه نهضت ملی مسکن تعهد پرداخت تسهیلات دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بانک مسکن درجمع خبرنگاران در مشهد گفت: تا کنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قالب این طرح به متقاضیان پرداخت شده است
علی خورسندیان افزود : ۱۷۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۱ درصد کل تسهیلات بانکها در حوزه نهضت مسکن ملی است و این بانک آمادگی افزایش سقف تسهیلات و سرمایه خود را در صورت تصویب مراجع ذیربط دارد.
وی ادامه داد: بانک مسکن قرارداد ۳۸۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور را منعقد کرده که از این تعداد، ۱۱۳ هزار واحد با فروش اقساطی واگذار شده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس مصوبههای بانک مرکزی برای زوجین ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات و با اوراق جعاله تا ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود که اقساط ماهانه آن حدود ۱۷ میلیون تومان است که با توجه به مدت بازپرداخت، شامل بخشی از اصل و سود تسهیلات میشود.
خورسندیان افزود: بانک مسکن آمادگی دارد در صورت صدور مجوز، سقف تسهیلات را افزایش دهد، اما این موضوع بستگی به توانایی متقاضیان در بازپرداخت اقساط دارد.
وی در خصوص افزایش سرمایه بانک مسکن نیز گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده که بخشی از آن از طریق واگذاری املاک مازاد دولت و بخشی دیگر از طریق انتشار اوراق رهنی تامین میشود و پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن این افزایش سرمایه در جریان است.