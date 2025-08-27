پخش زنده
امروز: -
تالارهای بورس کالا امروز چهارشنبه ۵ شهریور میزبان عرضه ۴۵۱ هزار و ۲۳۴ تن انواع محصول است. بیشترین عرضه امروز در تالار صادراتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صادراتی قرار است ۲۱۹ هزار و ۶۸۴ تن محصول شامل ۱۰۰ هزار و ۲۸۰ تختال، ۵۲ هزار و ۳۰۱ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۱۰ هزار تن لوب کات، یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و ۳۷۵ تن عایق رطوبتی روی تابلو برود.
در تالار صنعتی ۱۶۸ هزار و ۸۵۰ تن محصول شامل ۱۶۸ هزار و ۱۶۵ تن فولاد و ۶۸۵ تن مس آماده فروش هستند.
امروز در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ۲۹ هزار و ۵۱ تن محصول شامل ۲۳ هزار و ۴۶۵ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۱۵۸ تن فرآوردههای نفتی، یک هزار و ۹۲۸ تن مواد پلیمری و یک هزار و ۵۰۰ تن عرضه میشود.
امروز در تالار فرعی نیز ۳۰ هزار و ۸۱۸ تن محصول شامل فولاد، ضایعات، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، فرآوردههای نفتی و نقره عرضه میشود.
تالار حراج باز عرضه ۲ هزار و ۸۳۱ تن محصول شامل یک هزار و ۸۳۱ تن مواد شیمیایی و یک هزار تن مس است.