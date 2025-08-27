پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای این استان در حوزه مرز و مراودات گسترده با کشورهای همسایه، گفت: دانشگاه پیام نور این استان به عنوان قطب بینالملل میتواند مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی افزود: همچنین ایجاد رشتههای حوزه بازرگانی، معدن و گردشگری در دانشگاههای استان بسیار با اهمیت و ضروری است.
وی با اشاره به عزم جدی استان در راستای توسعه سرمایهگذاری اضافه کرد: در همایش اخیری که به همین منظور برگزار کردیم، سرمایه گذاران ۱۸ کشور حضور یافتند که برکات زیادی نیز داشت.
وی ادامه داد: پتانسیل مرز نیز از ظرفیتهای خوب آذربایجانغربی است که باید در این خصوص هم در حوزه سرمایهگذاری و هم در حوزه آموزش عالی بهره برد.
استاندار آذربایجانغربی به هم مرزی این استان با شمال عراق نیز اشاره کرد و گفت: دانشجویان از شمال عراق هم رغبت دارند و هم میتوانند در دانشگاههای استان تحصیل کنند.
رییس دانشگاه پیامنور کشور هم در این جلسه اظهار کرد: برای این استان دو شهرستان ماکو و پیرانشهر به عنوان گزینههای واحد بینالملل در دستور کار قرار دارند.
محمدهادی امین ناجی افزود: امیدواریم با همراهی مسوولان استانی و مدیران دانشگاه پیام نور شاهد شکوفایی روزافزون حوزه آموزش عالی در استان باشیم.