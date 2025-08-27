به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه از مجموع ۳۱۳ هزار هکتار اراضی شهرستان خوروبیابانک تاکنون ۲۰۰ هزار هکتار مطالعات تفصیلی انجام شده است گفت: از مجموع این مطالعات، ۱۱۳ هزار هکتار آماده اجرا در حوزه‌های آبخیز نوق‌آباد، مزرعه زیتون، چاه‌ملک، بیاضه و مهرجان است.

محمد علی کاظمی افزود: همچنین ۱۲۰ هزار هکتار دیگر نیز برای مطالعات در حوزه‌های آبخیز روستا‌های مصر، ابراهیم‌آباد، حجت‌آباد، آبگرم، سلطانیه و محمدآباد کوره‌گز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: با اجرای این طرح‌ها می‌توان بخش مهمی از مشکلات فرسایش خاک، کنترل سیلاب و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی در شهرستان خوروبیابانک را برطرف کرد.

علی‌اصغر ایرجی، فرماندار خوروبیابانک نیز بر ضرورت اجرای طرح‌های آبخیزداری در شهرستان تأکید کرد و گفت: خوروبیابانک با گستره‌ای وسیع از بیابان و کویر، نیازمند نگاه ویژه و اعتبارات کافی برای تکمیل طرح‌های در دست اجراست تا علاوه بر کنترل فرسایش خاک، زمینه تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و توسعه کشاورزی پایدار فراهم شود.