به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست پلیسراه انتظامی لرستان از اجرای طرح ویژه تشدید برخورد با تخلفات حادثهساز رانندگی در محورهای مواصلاتی لرستان تا پایان شهریور خبر داد.
سرهنگ یدالله نادری گفت: باتوجهبه نقش مؤثر تخلفات حادثهساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نقص فنی وسیله نقلیه و همچنین عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشینان در بروز سوانح رانندگی پلیسراه استان از روز پنجشنبه ۶ شهریور به مدت دو هفته این طرح را بهصورت ویژه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان به اجرا میگذارد.
سرپرست پلیسراه انتظامی لرستان، هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی در محورهای مواصلاتی و کاهش حوادث ناگوار رانندگی عنوان کرد.
نادری بیان داشت: پلیسراه با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان حادثهساز برخورد خواهد کرد تا ضمن حفظ سلامت افراد، امنیت ترافیکی و آرامش خاطر رانندگان و خانوادهها در جادههای استان تأمین شود.