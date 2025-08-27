پخش زنده
۲۰ درصد از ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی برای بهبود معیشت خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، گفت: بر اساس دستورالعملهای سال جاری، ۲۰ درصد از ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی برای بهبود معیشت مددجویان تحت حمایت اختصاص مییابد.
احمد رضایی افزود: اولویت اصلی در برنامه بهبود سطح معیشت مددجویان، اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی است و برای سایر طرحها نیز خانوادههای تحت حمایت با شرط اینکه حداقل شش ماه از دریافت اولین مستمری آنها گذشته باشد میتوانند از سقف تسهیلات حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.
وی گفت: هدف از این برنامه افزایش تابآوری اقتصادی و تقویت توان مالی خانوادهها و ایجاد درآمد پایدار است تا وابستگی خانوارها به مستمری کاهش یابد.