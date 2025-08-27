پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی اهواز اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات را یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی و بهداشتی عنوان و بر مقابله با آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی گفت: اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی و بهداشتی است که میتواند تأثیرات منفی فراوانی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان داشته باشد.
وی افزود: نوجوانان به دلیل ویژگیهای سنی، کنجکاوی بالا و تأثیرپذیری از محیط، بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار دارند، بنابراین پیشگیری از اعتیاد در این دوره حساس از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دکتر شریفی در تشریح راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان بیان داشت:
۱. آموزش و آگاهیبخشی: آگاهی دادن به نوجوانان درباره مضرات و پیامدهای منفی اعتیاد میتواند نقش مهمی در کاهش گرایش به مواد مخدر داشته باشد. آموزش باید به صورت مستمر و با استفاده از روشهای جذاب و متناسب با سن نوجوان ارائه شود.
۲. تقویت مهارتهای زندگی: آموزش مهارتهایی مانند مدیریت استرس، تصمیمگیری صحیح، مقاومت در برابر فشار همسالان و مهارتهای ارتباطی به نوجوانان کمک میکند تا در برابر وسوسهها و فشارهای اجتماعی مقاوم باشند.
۳. ایجاد محیط خانوادگی سالم: خانوادهها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از اعتیاد دارند. ایجاد فضای گرم و صمیمی، برقراری ارتباط موثر با نوجوانان و توجه به نیازهای عاطفی آنها باعث میشود نوجوانان کمتر به سمت مواد مخدر گرایش پیدا کنند.
۴. فعالیتهای جایگزین: فراهم کردن فرصتهای مناسب برای شرکت نوجوانان در فعالیتهای ورزشی، هنری و فرهنگی میتواند آنها را از وقتگذرانی در محیطهای ناسالم دور نگه دارد.
۵. نظارت و همراهی والدین: والدین باید مراقب رفتارها و دوستان نوجوانان باشند و در صورت مشاهده هرگونه نشانههای گرایش به مواد مخدر، به موقع اقدام کنند و از کمک متخصصان بهره بگیرند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان تاکید کرد: پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان نیازمند همکاری خانواده، مدرسه و جامعه است و با ایجاد بسترهای مناسب و آموزشهای لازم میتوان نسل جوان را در برابر آسیبهای اعتیاد محافظت کرد و آیندهای سالمتر برای آنها رقم زد.