به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسئولان شهرستان آبادان به مناسبت هفته دولت مزار شهدای دفاع مقدس را غبار روبی کردند و با ادای احترام به ساحت مقدس شهدا با آرمان های آنان عهدی دوباره بستند.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت در آیین غبار روبی شهدا گفت: در گرامیداشت هفته دولت به اتفاق مدیران اجرایی شهرستان آبادان با شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی عهد و پیمانی دوباره بستیم که تا پای جان حافظ این ارزش ها خواهیم بود.

خسرو پیر هادی افزود: با توجه به اینکه دفاع مقدس ۱۲ روزه را با موفقیت، سربلندی و پیروزی پشت سر گذاشتیم و توطئه‌های دشمنان با کمک و حمایت مردم نقش بر آب شد، امروز بر مزار شهدا آمدیم تا با شهدایمان که برای ما حکم چراغ راه و راهنما را دارند عهد و پیمان پاسداری از این مرز و بوم ببندیم.

وی با اشاره به اینکه امسال هفته دولت با عنوان ۱۲ ماه تلاش و ۱۲ روز دفاع نامگذاری شد است گفت: کسانی که در دستگاه‌های اجرایی در حال فعالیت هستند تنها کارگزاران دولت نیستند بلکه مرزدار و مرزبان هم هستند و کار در مناطق مرزی نیز ارزش مضافی دارد. بنابراین از مردم عزیز می‌خواهم که به دولتمردان خودشان اعتماد کنند و ما هم قول می‌دهیم که بیش از پیش، به طور مضاعف برای خدمت رسانی به مردم شهرستان آبادان تلاش کنیم.

امام جمعه آبادان هم در این آیین خاطر نشان کرد: در هفته دولت هستیم و یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهید رجایی و شهید باهنر را گرامی می‌داریم و امروز مسئولان شهرستان به کنار تربت شهدا آمده‌اند تا تجدید عهد و پیمانی داشته باشند با ارواح طیبه شهدا و اینکه با قوای مضاعف به مردم خدمت رسانی کنند.

در ادامه فرماندار ویژه و امام جمعه آبادان به مناسبت هفته دولت از خانواده شهید دورقی بخشدار مرکزی آبادان در دوران دفاع مقدس دیدار کردند.