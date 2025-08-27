به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دولت و با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستانی ۱۳ طرح کشاورزی بصورت همزمان با محوریت روستای حسن آباد و یک واحد بوم گردی در تخت سلیمان تکاب افتتاح شد.

فرماندار تکاب گفت: انتقال آب با لوله، آبیاری تحت فشار موضعی، کم فشار و تلفیقی، آبیاری تحت فشار بارانی و یک واحد بسته بندی غلات و حبوبات و برنج از جمله ۱۳ طرح کشاورزی افتتاح شده هستند که مجموعا ۱۰۸ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و آورده شخصی برای آن‌ها هزینه شده است.

محمد نیکنام افزود: همچنین یک واحد بوم گردی در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۶۰ متر مربع دارای یک واحد تجاری ۴۰ متر مربعی و دو واحد اقامتی با ۶ تخت خواب در تخت سلیمان افتتاح شد که برای ساخت و تجهیز آن مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل آورده شخصی سرمایه گذار هزینه شده است.