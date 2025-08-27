به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، رئیس بانک مرکزی هند (RBI) اعلام کرد در صورت اجرای تعرفه‌های ۵۰ درصدی ایالات متحده بر کالا‌های هندی، این نهاد آماده است برای حمایت از بخش‌هایی که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، اقدام کند.

سانجای مالهوترا در کنفرانس FIBAC با اشاره به بخش‌های آسیب‌پذیر همچون جواهرات و سنگ‌های قیمتی، منسوجات، قطعات خودرو، میگو و صنایع کوچک و متوسط (MSME) گفت: بانک مرکزی ابزار‌های لازم را برای کاهش فشار بر این صنایع در اختیار دارد. وی یادآور شد که حدود ۴۵ درصد از صادرات هند شامل تعرفه‌های جدید نخواهد شد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تجاری کنونی بتواند اثرات منفی را به کمترین حد برساند.

مالهوترا در ادامه به اقدامات حمایتی گذشته بانک مرکزی هند در زمان بحران‌ها اشاره کرد و از روند بین‌المللی شدن روپیه از طریق تجارت با ارز‌های محلی، به‌ویژه با کشور‌هایی مانند امارات و موریس، حمایت کرد. او همچنین بر توسعه شبکه نمایندگان بانکی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تقویت شمول مالی و افزایش کارایی در نظام بانکی تأکید کرد