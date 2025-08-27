به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آغاز پویش فراگیر توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب خبر داد و گفت: این پویش امروز با حضور وزیر نیرو و حرکت ناوگان موتوری همیاران نصب لوازم کاهنده مصرف در تهران آغاز می‌شود.

محسن اردکانی با اشاره به پنجمین سال خشکسالی متوالی و ناهماهنگی منابع و مصارف آب در تهران، مدیریت مصرف را اولویت اصلی وزارت نیرو دانست و افزود: سه عامل قانون‌گذاری، آموزش و تجهیزات کاهنده مصرف، ابزارهای اصلی مدیریت مصرف هستند.

وی گفت: الگوی مصرف برای هر شهروند تهرانی ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز تعیین شده اما هم‌اکنون ۷۰ درصد شهروندان مصرفی بیش از این میزان دارند و اعمال تعرفه‌های پلکانی و محدودیت‌های مقطعی برای مشترکان پرمصرف پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید بر نقش موثر لوازم کاهنده مصرف در صرفه‌جویی ۳۰ تا ۴۰ درصدی افزود: مشترکان می‌توانند با تماس با سامانه ۱۲۲ برای نصب این لوازم ثبت‌نام کنند و هزینه تجهیزات بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به‌صورت اقساط یک‌ساله در قبوض آب‌بها محاسبه خواهد شد.

اردکانی تصریح کرد: همکاران نصب دارای لباس متحدالشکل و کارت شناسایی هستند و حق دریافت وجه نقدی ندارند.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و کاهش ۱۰ درصدی دیگر در مصرف آب، تهران از بحران کم‌آبی بی‌سابقه کنونی عبور کند.