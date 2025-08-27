به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده سازمان بسیج اصناف سپاه نینوا گلستان در مراسم گرامیداشت شهدای اصناف استان در کانون بسیج سپاه گنبدکاووس گفت : خدمت رسانی به مردم با تاسی از سیره شهدا الگوی بازاریان است.

سید بیژن حسینی در جمع اصناف و کسبه با اشاره به نقش پر رنگ بازاریان در دوران جنگ های تحمیلی بر علیه کشورمان افزود : بازاریان و اصناف در دوران جنگ تحمیلی عراق بر علیه کشورمان ۱۷۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کردند و در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با تاسی از سیره شهدا نقش پر رنگی در خدمت رسانی و تامین کالاهای اساسی برای مردم داشتند.