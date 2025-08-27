پخش زنده
مراسم گرامیداشت شهدای اصناف استان در کانون بسیج سپاه گنبدکاووس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده سازمان بسیج اصناف سپاه نینوا گلستان در مراسم گرامیداشت شهدای اصناف استان در کانون بسیج سپاه گنبدکاووس گفت : خدمت رسانی به مردم با تاسی از سیره شهدا الگوی بازاریان است.
سید بیژن حسینی در جمع اصناف و کسبه با اشاره به نقش پر رنگ بازاریان در دوران جنگ های تحمیلی بر علیه کشورمان افزود : بازاریان و اصناف در دوران جنگ تحمیلی عراق بر علیه کشورمان ۱۷۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کردند و در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با تاسی از سیره شهدا نقش پر رنگی در خدمت رسانی و تامین کالاهای اساسی برای مردم داشتند.