پخش زنده
امروز: -
بارشهای شدید و رهاسازی گسترده آب از سدهای هند، ایالت پنجاب پاکستان را با وضعیت بحرانی سیل روبهرو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو تی وی»، در مناطق نزدیک شهرهای سیالکوت، نارووال، گوجرانواله و لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان سطح آب رودخانهها بهطور بیسابقهای بالا آمده و در بسیاری از مناطق حومه این شهرها محلههای مسکونی و اراضی کشاورزی در معرض آبگرفتگی قرار دارند.
تنها در شهر سیالکوت پاکستان طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۵۵ میلیمتر باران باریده که باعث آبگرفتگی کامل خیابانها و اختلال در زندگی روزمره مردم شده است.
سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان اعلام کرده است که حجم آب در برخی نقاط رود ستلج و راوی از ۲۰۰ هزار کیوسک فراتر رفته و پیشبینی میشود طی ساعات آینده سطح آب باز هم افزایش یابد.
ارتش پاکستان به درخواست دولت ایالتی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته و برای کمک به عملیات امداد و نجات در چندین منطقه مستقر شده است.
نیروهای امدادی و پلیس نیز همراه ارتش در حال تخلیه مناطق تحت خطر هستند. تاکنون صدها خانواده به اردوگاههای موقت منتقل شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد. با وجود خسارات سنگین به مناطق شهری و روستایی، تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.
رسانههای پاکستانی میگویند دولت هند روز گذشته از طریق کانالهای دیپلماتیک اسلامآباد را از وضعیت اضطراری مطلع کرده و هشدار داده بود که بهدلیل بالا رفتن سطح آب در رودخانههای مشترک، رهاسازی بخشی از آب سدها اجتنابناپذیر بوده و احتمال سیل وجود دارد