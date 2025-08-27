به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر کل راه آهن شمال ۲ از آغاز بارگیری مرحله اول محموله صادراتی میل گرد یکی از شرکت‌های فولاد گیلان از ایستگاه راه‌آهن رشت خبر داد و گفت: در این مرحله، محموله صادراتی میله گرد به وزن هزار و ۵۵۰ تن برای نخستین بار در ایستگاه راه‌آهن رشت بارگیری و به مقصد سرخس ترکمنستان اعزام شد.

رحمت رحمت‌نژاد با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل صادرات صنعتی استان، گفت: در صورت سیر مناسب واگن‌های حامل این محموله صادراتی و اعمال تخفیف‌های لازم در تعرفه مصوب برای رقابت‌پذیری بیشتر با حمل‌ونقل جاده‌ای ، همکاری و بارگیری محموله‌های بعدی ادامه یافته و روند صادرات ریلی این شرکت فولادی با قوت بیشتری تداوم خواهد یافت.