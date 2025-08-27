تصادف تریلی با دو دستگاه نیسان در جاده جهرم به سروستان یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

یک کشته و ۲ مصدوم در تصادف جاده جهرم به سروستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امین رحمانیان سخنگوی اورژانس جهرم گفت: در پی دریافت تماس تلفنی مبنی بر برخورد تریلی با دو دستگاه نیسان در جاده جهرم به سروستان، آمبولانس‌های خاوران و تادوان خفر به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این حادثه یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

سخنگوی اورژانس جهرم بیان کرد: علت اصلی تصادف‌هایی که منجر به مرگ می‌شود توجه نکردن به جلو، سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ است.