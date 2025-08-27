پخش زنده
مراسم قرعهکشی لیگ زورخانهای نوجوانان کشورمان با عنوان استعدادهای برتر سال ۱۴۰۴ (جام شهدای اقتدار ایران) امروز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی لیگ زورخانهای نوجوانان کشور به صورت حضوری و وبیناری در فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی برگزار شد و تیمها در ۲ گروه ۴ تیمی شهید سپهبد باقری و شهید سرلشگر حاجی زاده قرار گرفتند.
بر همین اساس تیمهای فولاد مبارکه سپاهان، هیئت استان فارس، هیئت استان گلستان و امام رضا (ع) خمینی شهر در گروه شهید سپهبد محمد باقری و تیمهای شهر فرودگاهی قم، مقاومت سیف یزد، مس رفسنجان و پوریای ولی گیلان در گروه شهید سرلشگر امیرعلی حاجی زاده قرار گرفتند.
نخستین هفته این رقابتها به صورت متمرکز و با حضور همه تیمها پنجشنبه ۲۰ شهریور به میزبانی تیم شهر فرودگاهی قم در استان قم برگزار خواهد شد.
این مراسم با حضور سیدحسن سبزواری نایب رئیس فدراسیون، مسعود ملکی دبیرکل فدراسیون، علیرضا عربی رئیس سازمان لیگ، فرهاد نفرزاده مدیر کمیته روابط بین الملل فدراسیون، وحید صابری مدیر روابط عمومی فدراسیون و نماینگان ۸ تیم شرکت کننده در این دوره از رقابتها برگزار شد.