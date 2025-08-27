کتاب دستور زبان کهن طبری به قلم استاد نصرالله هومند تالیف شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه کتاب دستور زبان طبری پس از دههها فعالیت استاد نصرالله هومند در صفحه ۵۳۰ تدوین و تالیف شد، افزود: نظام آوایی، ساخت واژه، نحو و گویه شناسی سر فصلهای مهم این کتاب است.
نصرالله هومند پژوهشگر و نگارنده این اثر بومی نیز گفت: بیشترین تعداد صفحات این کتاب به ساخت واژهها مرتبط و نمونه متنهایی که در این کتاب آورده شده نیز از اواخر دوره قاجاریه است.
کریم پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران نیز از آمادگی این سازمان برای چاپ گسترده کتاب در ۵ استانی که زبان طبری در آنها مشترک است خبر داد و افزود: مقرر شد کتاب واژگان طبری و دستور زبان طبری به عنوان یک هدیه فرهنگی ارزشمند به دستگاههای اجرایی برگزیده جشنواره شهید رجایی اهدا شود.
نصرالله هومند پیشتر نیز گاهنامه طبری را تدوین و چاپ کرده است.
