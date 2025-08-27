بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۶۶۳ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۳۶۰ کیلووات ساعت برق در روز چهارم شهریور بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۶۶۳ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال را به همراه داشت.

مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: همچنین در این روز ۱۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز معامله شد که این فروش ارزشی برابر ۶.۳ میلیارد ریال را رقم زد.