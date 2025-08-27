به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی با اشاره به اینکه در روز همت اقتصادی، همزمان با تلاش برای رفع موانع تولید، پیگیری فعالیت‌های اجتماعی صنایع نیز در اولویت قرار دارد، گفت: این رویکرد به ما این امکان را می‌دهد که نه تنها بر روی بهره‌وری اقتصادی تمرکز کنیم، بلکه به تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی نیز بپردازیم.

زندیه‌وکیلی افزود: این تصمیمات می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد تا به اهمیت ورزش و فعالیت‌های اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.

او ادامه داد: ایجاد هم‌افزایی بین بخش صنعت و ورزش، منجر به شکوفایی نیرو‌های جوان و استعداد‌های بومی خواهد شد و به اقتصاد و فرهنگ استان شتاب بیشتری خواهد داد.

به گفته استاندار مرکزی در بیش از ۱۵ هفته روز همت اقتصادی برگزار شده و مشکلات بیش از ۸۰ واحد صنعتی حل و فصل شده یا در دست پیگیری است.