سانحه خونین رانندگی در حومه شهر کابل و در جاده کابل- قندهار دستکم بیست و شش کشته برجای گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این سانحه صبح امروز زمانی در منطقه «ارغنده» در حومه غربی شهر کابل به وقوع پیوست که یک دستگاه اتوبوس مسافربری از جاده کابل- قندهار منحرف و سپس واژگون شد.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که در این حادثه، بیست و شش نفر جان باختند و شماری نیز زخمی شدند. تیم‌های امدادی به محل اعزام شده‌اند و زخمیان حادثه را به مراکز درمانی انتقال داده‌اند.

این در حالی است که یک هفته قبل نیز در یک حادثه رانندگی دیگر در بزرگراه هرات- قندهار حدود هشتاد نفر جان خود را از دست دادند. در این سانحه یک دستگاه اتوبوس مسافربری پس از تصادف دچار آتش سوزی شد و تقریبا همه سرنشینان آن جان باختند.

حوادث رانندگی بویژه برای اتوبوس‌های مسافربری در جاده کابل- هرات که پایتخت را به جنوب و غرب افغانستان وصل می‌کند اخیرا افزایش یافته است. سرعت غیرمجاز، بی توجهی به علائم رانندگی و کم عرض بودن جاده‌ها در افغانستان از مهمترین عوامل حوادث خونین رانندگی در این کشور است.