مدیرکل تهذیب و تربیت حوزه علمیه خواهران از آغاز ثبتنام دومین دوره تربیت مدیران قرآنی، معاونت فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزههای علمیه خواهران، زینب بهجت پور، مدیرکل تهذیب و تربیت حوزههای علمیه خواهران گفت: دومین دوره تربیت مدیران قرآنی که در دو بخش مجازی، آفلاین و حضوری برگزار میشود، صرفاً مختص مسئولان کانونهای نورالثقلینی است که سال گذشته موفق به شرکت در نخستین دوره آن نشدهاند.
بهجت پور ادامه داد: بخش مجازی دوره از ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ در سامانه «سیما» و بخش آفلاین آن در سامانه «طه» رشد در حال برگزاری است، همچنین شرکتکنندگان میتوانند تا پایان شهریور ماه در این دورهها شرکت و پس از پایان هر بخش، در آزمون مربوط شرکت کنند.
وی افزود: این دوره به همت اداره معارف قرآن و اهل بیت (ع) حوزههای علمیه خواهران برگزار میشود و در پایان به پذیرفتهشدگان، گواهی پایان دوره الکترونیکی اعطا میشود.
مدیرکل تهذیب و تربیت حوزه علمیه خواهران بر لزوم همکاری معاونان فرهنگی استانها و مسئولان کانونها تأکید کرد و گفت: ضروری است برای تعامل و اطلاعرسانی، همه شرکتکنندگان در گروه ایتایی که به همین منظور ایجاد شده است، عضو شوند.
گفتنی است زمان و نحوه برگزاری بخش حضوری دوره، متعاقباً اعلام خواهد شد.