به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: در این نمایشگاه ۶۵ تابلوی نقاشی با موضوع آزاد حاصل تلاش ۱۹ هنرجوی جوان و نوجوان چهارمحال و بختیاری در ۲ سال اخیر به نمایش درآمده است.

شهرام فرجی افزود: این آثار با استفاده از رنگ و روغن، سیاه قلم، مداد رنگ و اکریلیک تهیه شده است.

به گفته وی: نمایشگاه گروهی نقاشی میان هیچ و همه تا فردا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و از ۱۶ تا ۱۸ در نگارخانه شهید شهرانی شهرکرد پذیرای بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.