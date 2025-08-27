به مناسبت هفته دولت، خط لوله ۲۶ اینچ فرآورده آبادان- اهواز به طول ۱۳۷ کیلومتر با حضور مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران گفت : خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده آبادان – نظامیه در زمان احداث به ۳ گستره پالایشگاه آبادان-مرکز انتقال نفت شهید دهنوی (نظامیه) اهواز، نظامیه –پالایشگاه شازند و شازند به پالایشگاه ری تعریف شد.

علی احمدی پور بیان کرد: در زمان احداث پروژه خط لوله ۲۶ اینچ بنا به دلایلی گستره نظامیه به شازند از چرخه بهره برداری حذف واجرایی نشد، اما به همت کارکنان مناطق مرکزی و تهران در گستره سوم شازند- ری هم اکنون این خط لوله فعال است و به همت کارکنان منطقه خوزستان گستره ابتدایی از پالایشگاه آبادان تا مرکز انتقال نفت شهید دهنوی (نظامیه) به طول ۱۳۷ کیلومتر افتتاح و آماده بهره برداری شد.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های متعدد احیای این طرح افزود: بهره برداری از این خط لوله در حوزه استحفاظی منطقه خوزستان قطعا گامی اساسی در جهت توسعه و افزایش ظرفیت انتقال فرآورده کشور رقم خواهد زد.

این مقام مسئول گفت: در آینده نزدیک نیز پیگرانی هوشمند خط لوله ۲۶ اینچ فرآورده انجام می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر اساس نتایج گزارش پیگرانی عیوب آن شناسایی و به طبع ضریب انتقال ایمن و پایدار موادنفتی افزایش یابد.

در ادامه سفر ۲ روزه مدیر عامل، مدیر خطوط لوله و همچنین مدیر مخابرات و هئیت همراه شرکت به منطقه خوزستان آقایان احمدی پور، بشارتیان، بهفرد، مدنی پور، عبدالله زاده و کریمی نور عینی از مراکز انتقال نفت منطقه خوزستان بازدید و با همکاران شیفت بهره برداری دیدار صمیمی کردند.

راه اندازی خط لوله ۲۶ اینچ فرآورده آبادان-نظامیه

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان نیز در مراسم بهره برداری از این خط لوله گفت: به منظور انتقال فرآورده‌های پالایشگاه آبادان و به دلیل افزایش ظرفیت تولید آن، بهره برداری از این خط لوله در دستور کار قرار گرفت که در این راستا ضمن اجرای عملیات پاکسازی، انجام هیدروتست برخی از مقاطع و نصب گیت ولو‌های مسیرشرایط پیگرانی خط لوله فرآهم شد.

مهرداد حقیقیان افزود: در ادامه با تامین آب از طریق پالایشگاه آبادان نسبت به اجرای پیگرانی طبق روش به منظور حصول اطمینان از وضعیت خط لوله وبا بالا بردن فشار جهت تست فشارپذیری تا حد فشار بهره برداری اقدام شد.

وی ادامه داد:با فرآهم شدن این شرایط و با هماهنگی به عمل آمده با مسئولین پالایشگاه آبادان وتکمیل منیفولد‌های ورودی مرکز انتقال نفت شهید دهنوی (نظامیه)، طی روز جاری طبق برنامه ریزی قبلی نسبت به پمپاژنفتگاز و بهره برداری از این خط لوله اقدام شد.

این مقام مسئول گفت: اجرای عملیات بهره برداری با تلاش شبانه روزی همکاران منطقه خوزستان و براساس دستورالعمل‌های شرکت و با رعایت تمامی موارد ایمنی و زیست محیطی در حال انجام است و با هماهنگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز تا رسید کامل مواد نفتگاز ادامه می‌یابد.

مدیر شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان تاکید کرد: گام بعدی جهت حصول اطمینان از وضعیت خوردگی خط لوله ۲۶ اینچ، یک اقدام فنی مهندسی تحت عنوان پیگرانی هوشمند می‌باشد که اجرای آن برای هفته‌های آینده برنامه ریزی شده است.