بر اثر واژگونی اتوبوس در محور شوش به اهواز دو نفر جان باختند.

دو فوتی و ۱۶ مصدوم در واژگونی اتوبوس محور شوش به اهواز+فیلم

دو فوتی و ۱۶ مصدوم در واژگونی اتوبوس محور شوش به اهواز+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: این سانحه رانندگی در ساعت ۰۹:۰۱ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه (۵ شهریور) در محور اهواز به شوش در منطقه ال‌هایی به وقوع پیوست.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه برای امداد رسانی به حادثه دیدگان این سانحه رانندگی ۷ دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس امبولانس اعزام شد، ادامه داد: در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۶ نفر دیگر مصدوم که به بیمارستان‌های اهواز اعزام شدند.