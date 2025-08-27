به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس، ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان با حمایت دولت این کشور به ایران سفر می‌کند تا دو کنسرت در تخت جمشید و تهران اجرا کند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به تصمیم دولت جمهوری ارمنستان، منابع مالی ویژه‌ای برای برگزاری رویداد‌های صدمین سالگرد تأسیس ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان اختصاص یافته است. در این چارچوب، چندین برنامه و کنسرت پیش‌بینی شده که در طول سال برگزار خواهند شد.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ۳۰۰ میلیون درام برای برگزاری آیین‌های افتتاحیه و اختتامیه، اجرای پروژه «فیلارمونیک در مناطق»، برگزاری تور‌های این ارکستر در جمهوری اسلامی ایران و همچنین تهیه کتاب برند «ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان؛ ۱۰۰ ساله» اختصاص خواهد یافت.

برنامه‌های سالگرد در ۱۴ مه با کنسرتی بزرگ به‌همراه یویا وانگ، پیانیست نامدار جهانی، آغاز شد. در ادامه، کنسرت‌های دیگری با حضور موسیقی‌دانان برجسته در قالب برنامه‌های مستقل و نیز جشنواره بین‌المللی موسیقی ایروان برگزار می‌شود. اختتامیه این جشنواره به رهبری والری گرگیف و دنیس ماتسویف خواهد بود.

در قالب پروژه «فیلارمونیک در مناطق»، ۱۲ کنسرت در نقاط مختلف ارمنستان برگزار خواهد شد؛ شامل چهار کنسرت در استان سیونیک (مِغری، کاپان، گوریس، سیسیان)، یک کنسرت در استان شیراک (گیومری)، یک کنسرت در استان لوری (استپاناوان)، دو کنسرت در استان آرماویر (آرماویر و اچمیادزین)، دو کنسرت در استان آرارات (آرتاشات و وِدی) و دو کنسرت در استان کوتایک (هرازدان و چارنتساوان). همچنین این ارکستر در ایران نیز دو اجرای مهم خواهد داشت؛ یکی در تخت جمشید ـ پایتخت تاریخی ایران و ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو ـ و دیگری در تهران، مرکز فرهنگی و سیاسی کشور.

ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان (ANPO) در سال ۱۹۲۵ توسط آرشاک آدامیان و آلکساندر اسپندیاریان در ایروان تأسیس شد و همواره به‌عنوان مهم‌ترین مرکز موسیقی ارکسترال کشور شناخته می‌شود. از سال ۲۰۰۰، ادوارد توپچیان رهبری و مدیریت هنری ارکستر را بر عهده دارد و کنسرت‌های اصلی در تالار آرام خاچاتوریان برگزار می‌شود.

این ارکستر در طول تاریخ خود آثار برجسته رپرتوار کلاسیک و نیز آثار آهنگسازان ارمنی و بین‌المللی را اجرا کرده و با هنرمندان بزرگی، چون پلاسیدو دومینگو، داوید اویستراخ، یویا وانگ و گیدون کرمر همکاری داشته است. همچنین به‌عنوان سفیر فرهنگی ارمنستان تور‌های متعددی در آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آسیا برگزار کرده است؛ از جمله تور ژاپن (۲۰۰۸)، اجرای کنسرت در سالن ماریینسکی سن‌پترزبورگ (۲۰۱۶)، کنسرت هاوس برلین (۲۰۱۸) و کارنگی هال نیویورک (۲۰۲۳).

از سال ۲۰۰۷، این ارکستر میزبان جشنواره بین‌المللی موسیقی ایروان بوده و تاکنون بیش از ۴۰ آلبوم از اجراهایش منتشر کرده است که برخی با استقبال جهانی مواجه شده‌اند؛ از جمله «راپسودی ارمنی» (۲۰۱۱) و پروژه «بتهوون-۲۵۰» شامل ضبط کامل ۹ سمفونی بتهوون (۲۰۲۱).

در سال ۲۰۲۵ نیز این ارکستر در پروژه صدمین سالگرد شارل آزناوور در پاریس شرکت کرد و در حال حاضر توسط شرکت معتبر Askonas Holt نمایندگی می‌شود.