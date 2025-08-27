پخش زنده
مدیر دامپزشکی شهرستان اشکذر از برگزاری اردوی جهادی همزمان با هفته دولت در روستاهای دولاب، خمسیان، پناهکو و میل سفید بخش خضرآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علی نیکبین گفت: در این اردوی یکروزه سه اکیپ جهادی دامپزشکی حدود هزارو ۱۰۰ راس دام را واکسینه میکنند.
وی ادامه داد: علاوه بر واکسیناسیون گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی، سمپاشی بدن دامها برای پیشگیری از بیماریها نیز صورت میگیرد.
مدیر دامپزشکی اشکذر افزود: این اردوها با هدف محرومیتزدایی و حفظ سرمایههای دامی در مناطق روستایی برگزار میشود و نقش مؤثری در کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی دارد.