به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این کار با هدف اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان در مورد کیفیت و سلامت محصول صورت می‌گیرد و این نشان به مدت سه سال اعتبار دارد.

اجرای این طرح به افزایش کیفیت محصولات، حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و حفاظت از منابع آب و خاک کمک می‌کند.

برای بررسی شاخص حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و همچنین وظایف آزمایشگاه کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی اینجا در استودیوی خبر صبحدم همراه شدیم با سحری مدیر کل استاندارد استان کردستان.