کنترل کیفیت محصولات کشاورزی در ایران با صدور نشان حد مجاز آلایندهها توسط سازمان ملی استاندارد انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این کار با هدف اطمینانبخشی به مصرفکنندگان در مورد کیفیت و سلامت محصول صورت میگیرد و این نشان به مدت سه سال اعتبار دارد.
اجرای این طرح به افزایش کیفیت محصولات، حفظ سلامت مصرفکنندگان و حفاظت از منابع آب و خاک کمک میکند.
برای بررسی شاخص حد مجاز آلایندهها در محصولات کشاورزی و همچنین وظایف آزمایشگاه کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی اینجا در استودیوی خبر صبحدم همراه شدیم با سحری مدیر کل استاندارد استان کردستان.