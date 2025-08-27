پیکر مرحوم امامعلی حبیبی نابغه کشتی جهان، امروز در بابل تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر مرحوم امامعلی حبیبی دارنده نخستین نشان طلای المپیک در ایران و معروف به ببر مازندران، امروز چهارشنبه ۵ شهریور با حضور دوستداران کشتی و مسئولان در بابل تشییع و سپس در زادگاهش روستای درزیکلای این شهر به خاک سپرده شد.

امامعلی حبیبی متولد ۵ خرداد ۱۳۱۰ در روستای درزی‌کلا بابل که نخستین نشان طلای ایران را در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن استرالیا به دست آورد در ۹۴ سالگی به علت بیماری قلبی و ریوی، صبح روز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ دارفانی را وداع گفت.

مرحوم امامعلی حبیبی همچنین سه عنوان قهرمانی جهان را در سال‌های ۱۹۵۹ – تهران، ۱۹۶۱ – یوکوهاما و ۱۹۶۲ – در دسته‌های وزنی مختلف و قهرمانی بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ در توکیو را به دست آورد.

اسطوره کشتی جهان، به‌عنوان یکی از سریع‌ترین و فنی‌ترین کشتی‌گیران دوران خود، با مهارت در فنون منحصربه‌فردی مانند «یک دست و یک پا»، «سر و ته یکی» که با نام «فن حبیبی» مشهور شده است.

این قهرمان ملی در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان یکی از اعضای تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی معرفی شد. همچنین در روز‌های اخیر، از کتاب زندگی‌نامه این قهرمان با عنوان «سایه درختان گردو» رونمایی شد؛ اثری که روایتگر زندگی پر فراز و نشیب مردی است که از دل خاک مازندران برخاست و بر سکوی افتخار جهان ایستاد.

امامعلی حبیبی پس از بازنشستگی از ورزش در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ شمسی به مجلس شورای ملی راه یافت و نماینده حوزه انتخابیه بابل بود.



