فرماندار اندیمشک از خانه دار شدن ۲۲۰ متقاضی مسکن ملی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا گورویی در نشست شورای اطلاع رسانی اندیمشک با اشاره اینکه همزمان با هفته دولت در فاز اول ۲۲۰واحد مسکن ملی آماده افتتاح است گفت : فاز دوم این طرح با ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی در جریان است.
وی افزود: همچنین ۴پروژه تولیدی در شهرک صنعتی و فاز اول تعمیر و بازسازی ورزشگاه کارگران در هفته دولت به بهره داری میرسند.
گورویی همچنین در خصوص پروژه خانه کشتی ۵هزار نفری اندیمشک عنوان کرد:در سال جاری ۱۳۰میلیارد تومان از محل منابع شهرستان، استان و ملی جهت تزریق به این پروژه جذب شده است.
گورویی با اشاره به به بازدیدهای میدانی و مسجد محور و محله محور بعنوان یک پایگاه اجتماعی گفت:رویه بازدیدهای مجموعه مدیران همراه با مصوبات و ابلاغ به دستگاههای اجرایی بوده که ۵۰درصد آنها اجرایی وانجام شده است و این مهم در استان خوزستان بی نظیر است.
نماینده اجرایی دولت در اندیمشک با اشاره به مسیر توسعه در شهرستان گفت:مدل توسعه اندیمشک در گذشته بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیتها و استعدادهای طبیعی و ذاتی اندیمشک نبوده است که باید در ادامه اصلاحاتی را انجام دهیم و شاه کلید این اصلاحات استفاده درست از نیروی انسانی توانمند است.
وی همچنین مهمترین ظرفیتهای توسعهای اندیمشک را کشاورزی و گردشگری و صنایع و خدمات مرتبط با این دو برشمرد و گفت:ایجاد شغل برای هر نفر در بخش گردشگری تا۳۰۰ میلیون و در بخش صنعت تا ۲میلیارد تومان هزینه دارد و میتوان به جای احداث صنایع آلاینده، پروژههای کشاورزی را فعال کنیم تا هم بخشی از آلودگی را مدیریت و به محیط زیست کمک کنیم.
گورویی یکی از عوامل پیشرفت را اختلاف سلیقه و تضارب آرا عنوان کرد و گفت:ضمن انجام کارها و زحمات ارزشمند در ادامه کار به دو موضوع ریل گذاری جدید و انسجام و وحدت در مسیر خدمت رسانی به مردم نیاز داریم.