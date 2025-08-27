به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدابراهیم حسن‌نژاد، در آیین بهره‌برداری از طرح پرورش گاو شیری و کلنگ‌زنی طرح توسعه مرحله دوم یک گاوداری با اشاره به جایگاه مهم مجموعه‌های بنیاد مستضعفان در سراسر کشور اظهار کرد: این مجموعه‌ها نقش اساسی در تولید، به‌ویژه تولید شیر دارند و در بسیاری از استان‌های مستعد، واحد‌های شیری ایجاد کرده‌اند که امروز نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود و همه فرآورده‌های لبنی مورد نیاز مردم در داخل تأمین می‌شود. در حالی که در گذشته در همه محصولات لبنی وابستگی داشتیم، امروز نه تنها خودکفا شده‌ایم بلکه توان صادرات را هم به دست آورده‌ایم.

حسن نژاد یادآور شد: در آغاز، جهاد سازندگی با جمع‌آوری شیر در روستا‌ها و ایجاد مراکز جمع‌آوری شیر، به صنایع تازه‌تأسیس کمک کرد. به‌مرور در تولید پنیر و سایر لبنیات خودکفا شدیم و سه سال پیش نیز در تولید کره به خودکفایی رسیدیم و امروز صادرکننده آن هستیم. اکنون بیش از دو و نیم میلیون تن انواع فرآورده‌های لبنی کشور صادر می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واحد‌های گاو شیری کشور رکورد‌های قابل‌توجهی در تولید شیر ثبت کرده‌اند گفت: بسیاری از واحد‌های دامی ایران امروز حتی از کشور‌های اروپایی، که منشأ نژاد هلشتاین محسوب می‌شوند، پیشی گرفته‌اند. این موفقیت‌ها با تلاش بخش خصوصی و هدایت مرکز اصلاح نژاد کشور به دست آمده و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد.

حسن‌نژاد اظهار کرد: در مرحله بعدی سیاست ما تثبیت تولید شیر و هدایت بخشی از ظرفیت‌ها به سمت تولید گوشت قرمز است. در حال حاضر ۸۰ درصد گوشت قرمز کشور در داخل تولید می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، این میزان به ۹۰ درصد برسد. در تولید مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نیز کاملاً خودکفا هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی نیز بر نقش مجتمع‌های شیر در تکمیل زنجیره تولید و ارتقای امنیت غذایی استان تأکید کرد و استفاده بهینه از منابع آبی و رعایت الزامات زیست‌محیطی را خواستار شد.

بهرام سرمست گفت: در تأمین امنیت غذایی، مجتمع‌های شیر نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید استان ایفا می‌کنند و توسعه این واحد‌ها می‌تواند به ارزش افزوده و ارتقای سهم استان در صنایع غذایی کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در صنعت غذا اظهار کرد: ۵۵ درصد شیرینی و شکلات کشور در این استان تولید می‌شود و آذربایجان شرقی در صنایع غذایی پیشتاز است؛ به همین دلیل وجود واحد‌هایی همچون کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین ضروری است تا زنجیره تولید به صورت کامل محقق شود.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه واحد‌های تولیدی را مصرف آب عنوان کرد و افزود: باید از هر قطره آب به‌درستی استفاده کنیم و مانع هدررفت آن شویم. بهره‌گیری از واردات نهاده‌های دامی می‌تواند به نوعی واردات آب مجازی باشد و ما را از کشت محصولات آب‌بر بی‌نیاز کند. همچنین استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری می‌تواند بهره‌وری منابع آبی محدود استان را افزایش دهد.

پروژه پرورش گاو شیری شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین با ظرفیت ۶ هزار رأس به بهره‌برداری رسید و همزمان آیین کلنگ‌زنی فاز دوم توسعه این واحد نیز برگزار شد.

مراسم بهره‌برداری از طرح پرورش گاو شیری و کلنگ‌زنی طرح توسعه مرحله دوم گاوداری یک شرکت کشت و صنعت و دامپروری برگزار شد.

مرحله نخست پرورش گاو شیری با ظرفیت کل ۶ هزار رأس دام شامل سه هزار رأس مولد به بهره‌برداری رسید. این طرح با سرمایه‌گذاری ۸۷۰۰ میلیارد ریالی اجرا شده و سالانه ۴۴ هزار تن شیر خام به ظرفیت کشور می‌افزاید تا مجموع تولید سالانه شرکت به ۶۲ هزار تن برسد. این پروژه همچنین برای ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده است.