به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم های اکران شده، در هفته گذشته توانست در ۱۱ هزار و ۲۸۷ سانس حدود ۳۲۰ هزار و ۵۶۰ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل بیست و سه میلیارد و دویست و چهل و نه میلیون و نود و یک هزار و سیصد و هفتاد و سه تومان دست یابد که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۷ میلیارد کمتر است.

سینما‌های سراسر کشور جمعه ۳۱ مرداد و یکشنبه ۲ شهریور همزمان با رحلت رسول اکرم، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) تعطیل بودند که به نظر می‌رسد این تعطیلی ۲ روزه در کاهش محسوس فروش فیلم‌ها تأثیر قابل توجهی داشته است.

در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. همچنین فیلم «خانه ارواح» نیز اکران آنلاین خود را آغاز کرده است.

فروش کل فیلم‌ها به شرح زیر است:

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۲۵ هزار و ۵۱۶ بلیت توانست به فروش هشت میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و ششصد و بیست و دو تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی، چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۶۸ هزار و ۸۱۰ بلیت توانست به فروش پنج میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و یکصد و سی و هشت هزار و نهصد و پنجاه و هشت تومان برسد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینما‌های کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۵۸ هزار و ۸۸۲ بلیت به فروش چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار و پانصد و سی و شش تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی، چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۱۸ هزار و ۳۶۴ بلیت فروخته و به فروشی حدوداً یک میلیارد و دویست و نود و دو میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۹ هزار و ۲۳۹ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و دویست و نود و یک میلیون و هفتصد و یازده هزار و پانصد و نود و سه تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۵ هزار و ۴۲۹ بلیت به فروشی معادل هفتصد و نود و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار و یک تومان دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

پویانمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۶ هزار ۲۷۶ بلیت به فروشی معادل سیصد و شصت و چهار میلیون و پانصد و نه هزار و دویست تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از امروز چهارشنبه ۵ شهریور اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده استدر این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» از روز گذشته ۲ هزار و ۲۶ بلیت فروخته و حدود دویست و هفده میلیون و یکصد و شصت هزار تومان فروش داشته است و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

پویانمایی «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱ هزار و ۷۶۰ بلیت، فروشی معادل یکصد و بیست و نه میلیون و سیصد و شانزده هزار تومان داشته است و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.