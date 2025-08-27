به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مرداد امسال ۹ هزار و ۱۸۴ نفر در استان به سینما رفتند ر ۶ میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال بلیت سینما فروخته شد.

شهرام فرجی افزود: سینما‌های غدیر و بهمن در مرداد امسال ۱۲ فیلم را در ۶۱۹ نوبت به نمایش گذاشتند که این تعداد نمایش فیلم سینمایی، ۹ هزار و ۱۸۴ نفر مخاطب داشت.

به گفته وی: فیلم سینمایی مرد عینکی با اختصاص نزدیک به ۳۹ درصد از کل فروش گیشه، در صدر پر مخاطب‌ترین فیلم‌های سینمایی مرداد امسال در چهارمحال و بختیاری است.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اضافه شدن فیلم‌های جدید به چرخه نمایش سینما‌ها و تنوع در سبد نمایش و تداوم فروش نیم بهای بلیت در روز‌های سه‌شنبه را از علل ورود موج جدید تماشاگران به سینما‌ها در دومین ماه از تابستان ۱۴۰۴ دانست.