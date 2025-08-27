بورس انرژی امروز چهارشنبه پنجم شهریور عرضه‌های قابل‌توجهی دارد؛ ۷۳ هزار تن گاز مایع از سوی شرکت ملی گاز ایران در رینگ صادراتی و ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران در رینگ داخلی عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۷۳ هزار تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران طی ۳ عرضه مجزا و ۱۰ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت تبریز اشاره کرد.

همچنین بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در چهارم شهریور نیز با ثبت ۱۳.۴ هزار میلیارد ریال ارزش معامله، روز پررونقی را پشت سر گذاشت. بیش از ۸۵ درصد از این رقم به معاملات حامل‌های انرژی در دو رینگ داخلی و بین‌الملل اختصاص یافت.

شازند، پیشتاز در صادرات

در بازار صادراتی، پالایش نفت شازند با فروش ۱۵ هزار تن گاز مایع به ارزش ۴.۸ هزار میلیارد ریال، عنوان برترین فروشنده را از آن خود کرد. این محصول با قیمت پایه منفی ۱۴۰ دلار پریمیوم به ازای هر تن عرضه شد، اما با توجه به تقاضای بالای ۵۵ هزار تنی، نرخ نهایی فروش به منفی ۴۸.۹ دلار پریمیوم رسید.

صدرنشینی اصفهان در بازار داخلی

در بازار داخلی نیز، پالایش نفت اصفهان با فروش ۳،۴۰۰ تن آیزوریسایکل از مجموع ۶ هزار تن عرضه‌شده، موفق شد با ارزش فروش ۱.۳۴۱ هزار میلیارد ریال در رتبه نخست فروش داخلی قرار گیرد. قیمت پایه این محصول ۳۹۴،۱۷۴ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده بود.