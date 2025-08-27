مدیر کاروان پیاده مؤسسه بیت‌الرضا (ع) بافق: حدود ١۵٠ نفر از دلدادگان امام رضا(ع)، سی و دومین سفر پیاده خود را از شهرستان بافق به مقصد مشهد مقدس آغاز کردند.

آغاز سی و دومین سفر کاروان پیاده بافق به سمت مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت‌الاسلام سیدعلی طباطبایی گفت: زائران در مدت حدود یک ماه، مسیر یک‌هزار و ۱۱۸ کیلومتری بافق تا مشهد مقدس را طی خواهند کرد و پس از عبور از ۸۶ شهر و روستا، روز ۲۸ شهریورماه وارد مشهد مقدس می‌شوند.

وی افزود: در طول مسیر برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، عیادت از بیماران و فعالیت‌های جهادی نیز اجرا خواهد شد.

طباطبایی بیان کرد: این کاروان به نام آمنه خاتون، مادر بزرگوار پیامبر اکرم (ص) نام‌گذاری شده و با شعار «مرگ بر اسرائیل» و از جوار مزار شهدای اقتدار بافقی حرکت خود را آغاز کرده است.

مدیر کاروان پیاده مؤسسه بیت‌الرضا (ع) بافق تأکید کرد: این حرکت علاوه بر ابراز ارادت به امام هشتم (ع)، نشان‌دهنده آمادگی نوجوانان و جوانان برای مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان است.