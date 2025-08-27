پخش زنده
فراخوان سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی ایران، سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان را از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ در شهر همدان برگزار میکند.
این دوره از جشنواره با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» برگزار میشود و هدف آن، ارائه بستری برای خلاقیت، نوآوری و پرورش ذهن و تخیل کودکان و نوجوانان است.
آزاده انصاری، دبیر جشنواره گفت: این جشنواره شامل هشت بخشخردسال، کودک، نوجوان، نمایشهای خیابانی و دیگرگونههای اجرایی، ملل، میهمان، نمایشنامهنویسی و پژوهش است.
در بخش خردسال، آثار ویژه گروه سنی زیر هفت سال اجرا خواهند شد و اولویت با طرحهای تازه و نوآورانه است بخشهای کودک و نوجوان نیز به صورت رقابتی برگزار میشوند.
علاوه بر این، بخش پژوهش جشنواره شامل مقالات علمی- تخصصی، سمینار و کارگاههای عملی پژوهشی است و محورهایی مانند نظریات روزآمد در تئاتر کودک، آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان و نقش تئاتر در بحرانهای اجتماعی و روانی را پوشش میدهد.
همچنین بخش نمایشنامهنویسی در دو سطح حرفهای و دانشآموزی برگزار میشود و جوایز نقدی و تندیس جشنواره به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
ثبتنام برای شرکت در جشنواره تنها از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی icy.theater.ir امکانپذیر است و مهلتها و شرایط ارائه آثار برای هر بخش در فراخوان اعلام شده است.