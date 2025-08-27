پخش زنده
امروز: -
مدیر حوزههای علمیه کشورمان در راس هیاتی برای شرکت در دومین همایش بین المللی قیادت الدینیه (رهبران دینی) به مالزی سفر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کوالالامپور، آیت الله اعرافی در بدو ورود به مالزی در فرودگاه بین المللی مالزی مورد استقبال مسئولان مالزیایی و سفیر کشورمان قرار گرفت.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ایران در فرودگاه بین المللی کوالالامپور در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، هدف اصلی این سفر سه روزه را شرکت در دومین همایش بین المللی قیادت الدینیه (رهبران دینی) با حضور علمای برجسته جهان اسلام اعلام کرد.
آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه مالزی و ایران گرچه فاصله زیاد جغرافیایی دارند؛ تصریح کرد:، اما از لحاظ معرفتی و اندیشهای روابط نزدیک و دیرینهای دارند.
این شخصیت برجسته حوزوی، دیدار و گفتوگو با مقامات، شخصیتهای دینی، دانشگاهی - علمی و فرهنگی مالزی را از دیگر برنامههای این سفر سه روزه اعلام کرد.
آیت الله اعرافی با اشاره به آلام سنگینی که دائم و مستمر بر سر مردم بی پناه غزه فرود میآید؛ خاطرنشان کرد: امروز شرایط جهان اسلام، شرایط ویژهای است.
وی افزود: علمای ادیان، شخصیتهای علمی، دانشگاهی و فرهنگی در مالزی گرد هم آمدند تا برای رفع دردها و رنجهای بزرگ غزه، هم اندیشی کنند.
مدیر حوزههای علمیه کشورمان اظهار امیدواری کرد: مجموع این هم اندیشیها، موجب تحقق شناخت متقابل بیشتر و شکل گیری اتحاد جهان اسلام در حوزههای اقتصادی، علمی و فرهنگی شود.