تیم هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه بازیهای جوانان آسیا، عازم منامه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هنرهای رزمی ترکیبی جوانان کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه بازیهای جوانان آسیا، امروز ایران را به مقصد بحرین ترک کرد.
اسامی ورزشکاران و کادر فنی به شرح زیر است:
آقایان؛
ورزشکار: مهیار شفائی آبندانسری، علیاصغر مرادی، حسین قربانی، امیرمهدی وظیفه حاجی خواجهلو، امیرمحمد حاتمیان افشاری، امیرعلی علی آبادی، ابوالفضل فتوحی مقدم، ایلیا واحدی
کادر فنی: رضا مرتاضی سرپرست تیم و سرمربی، ابوذر پورکیوان مربی
بانوان؛
ورزشکار: آیدا عباس نژاد، کمند کرمزاد، تیام ده پهلوان، آیلین عباسنژاد، وانیا فتحعلی پور
کادر فنی: تهمینه کربلایی صادقی سرمربی، معصومه رضیپور مربی، مهرک صنوبری نماینده وزارت ورزش و جوانان