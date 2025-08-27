به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هنر‌های رزمی ترکیبی جوانان کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های جوانان آسیا، امروز ایران را به مقصد بحرین ترک کرد.

اسامی ورزشکاران و کادر فنی به شرح زیر است:

آقایان؛

ورزشکار: مهیار شفائی آبندانسری، علی‌اصغر مرادی، حسین قربانی، امیرمهدی وظیفه حاجی خواجه‌لو، امیرمحمد حاتمیان افشاری، امیرعلی علی آبادی، ابوالفضل فتوحی مقدم، ایلیا واحدی

کادر فنی: رضا مرتاضی سرپرست تیم و سرمربی، ابوذر پورکیوان مربی

بانوان؛

ورزشکار: آیدا عباس نژاد، کمند کرم‌زاد، تیام ده پهلوان، آیلین عباس‌نژاد، وانیا فتحعلی پور

کادر‌ فنی: تهمینه کربلایی صادقی سرمربی، معصومه رضی‌پور مربی، مهرک صنوبری نماینده وزارت ورزش و جوانان